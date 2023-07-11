Сумму выплат для индивидуальных помощников за лицами с инвалидностью повысят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют повысить сумму выплат для индивидуальных помощников за лицами с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Гарантированная сумма на социальные услуги индивидуального помощника определяется, исходя из расчета 13,6 процентов размера месячного расчетного показателя, установленного Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. ГС = МРП * 13,6 %, где: ГС – гарантированная сумма; МРП – месячный расчетный показатель», - отмечено в проекте приказа Министерства труда и социальной защиты населения РК, размещенном на портале Открытые НПА.

Поясняется, что из гарантированной сумму удерживаются расходы на уплату обязательных пенсионных взносов и взносов на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с Социальным Кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страховании».

«Оплата услуг индивидуального помощника производится горуправлениями, отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день согласно пункту 2 статьи 163 Кодекса. Расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится, исходя из расчета 13,6 процентов размера месячного расчетного показателя, установленного Законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год», - уточняется в документе.

По действующим правилам гарантированная сумма на социальные услуги индивидуального помощника определяется, исходя из расчета двенадцати процентов размера месячного расчетного показателя.