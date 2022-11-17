Сумму покупки российской доли в ЕАБР назвал Минфин

17 Ноября 2022, 13:07

17 Ноября 2022, 13:07

Сумму покупки российской доли в ЕАБР назвал Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов Ерулан Жамаубаев прокомментировал актуальность приобретения российской доли в Евразийском банке развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Переговоры ведутся, будет время опциона, реальной выплаты не будет, она пройдет через некоторое время. Если по годам разбить, я не думаю, что это будет большая нагрузка. Около 7 млрд тенге в год, разобьём на несколько лет. Общая сумма будет где-то 25-30 млрд тенге, примерно», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената.

По его словам, такой шаг поможет повысить статус нашей страны.

«Чтобы для бюджета не было нагрузки. Это важно для повышения статуса государства»

Напомним, в августе текущего года сообщалось о возможности покупки Казахстаном российской доли в Евразийском банке развития.