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    Сумма взаимной торговли Казахстана и Астрахани в 2021 году составила $17 млн

    28 Мая 2022, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоялась рабочая поездка Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева в Астраханскую область. В ходе встречи с губернатором региона Игорем Бабушкиным, на которой также присутствовала находящаяся в эти дни с визитом делегация Атырауской области во главе с первым заместителем акима Сериком Айдарбековым, был обсужден широкий круг вопросов по всему спектру сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Казахстана в РФ.

    Особое внимание уделено приграничному взаимодействию в свете предстоящего осенью этого года Форума Межрегионального сотрудничества РК и РФ в Оренбурге.

    Собеседники отметили позитивную динамику в товарообороте между регионами Казахстана и Астраханской областью, республика входит в десятку ведущих торгово-экономических партнеров региона. В прошлом году цифра взаимной торговли составила почти $17 млн – на 25 % больше, чем за предыдущий год.

    Вместе с тем, потенциал двусторонней торговли на текущий момент не раскрыт полностью, в связи с чем, необходимо продолжать работать в направлении дальнейшего расширения экономических контактов и увеличении товарооборота.

    Интенсивно развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество. В Астраханской области проводятся мероприятия, популяризирующие казахскую культуру, фестивали с участием ведущих профессиональных творческих коллективов, обменные гастроли театров и филармоний. Духовным мостом с Казахстаном является казахская диаспора, численность которой составляет порядка 150 тыс. человек. Казахи являются вторым по численности этносом в Астраханской области после русских.

    В ходе встречи Игорю Бабушкину был вручен орден «Достык» второй степени. Как отметил Ермек Кошербаев, награда является признанием заслуг губернатора в развитии двустороннего сотрудничества и укреплении мира и дружбы между народами.

    В рамках поездки Посол также посетил ряд предприятий города.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    МИД РК Атырауская область Экономика Россия Сотрудничество
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