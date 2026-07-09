Сумма штрафов, наложенных на операторов связи в ЗКО, достигла 30 млн тенге

В Западно-Казахстанской области за первые 6 месяцев текущего года межрегиональная инспекция связи провела 14 внеплановых проверок с целью установления соответствия качества услуг операторов связи установленным показателям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил руководитель управления цифровых технологий ЗКО Нургиса Камашев на брифинге, прошедшем на площадке региональной службы коммуникаций, по итогам проверок на операторов связи были наложены административные штрафы на общую сумму 30 млн тенге.

По его словам, в том числе Beeline был оштрафован на 17 млн тенге, Kcell — на 9,7 млн тенге, Tele2/Altel — на 3,3 млн тенге.

В регионе жители 372 из 405 сел или 92% пользуются интернетом. При этом 376 населенных пунктов или 93% обеспечены мобильной связью для совершения голосовых звонков.

С начала года операторы связи Beeline и Kcell установили новые базовые станции в 4 селах.

— В целях организации широкополосного доступа к интернету АО «Казахтелеком» в 2026 году планировало построить дополнительно 246 км оптоволоконной сети и 8 368 портов в 9 районных центрах. В этих населенных пунктах предусмотрен перевод 1 718 действующих абонентов, пользующихся медными линиями связи, на оптоволоконную сеть. Кроме того, в рамках проекта «Тазарту» планируется перевести с медной сети на оптоволоконную 6 тыс. абонентов (3 тыс. — в городе Уральске, 3 тыс. — в сельской местности). По итогам 6 месяцев в Уральске 103, а в сельской местности 206 деревянных опор были заменены на железобетонные, — сказал Н. Камашев.

По его словам, в рамках национального проекта «Доступный интернет» до 2027 года планируется подключить к волоконно-оптической сети связи 220 населенных пунктов.

Уже сейчас АО «Казахтелеком» совместно с АО «Транстелеком» установило спутниковые терминалы Starlink в 24 селах. Кроме того, АО «Jusan Mobile» в 2026 году ввело в эксплуатацию станции спутниковой технологии OneWeb в 8 селах с численностью населения менее 20 человек.

В рамках национального проекта оператор связи Kcell построил в городе Уральске 90 базовых станций стандарта 5G.

— В рамках мероприятий по обеспечению республиканских автомобильных дорог мобильным широкополосным доступом в области планируется строительство 7 антенно-мачтовых сооружений. По земельным участкам, отведенным под размещение антенн, оформлены необходимые документы, а проектно-сметная документация получила положительные заключения государственной и частной экспертиз. На сегодняшний день в соответствии с инвестиционным соглашением между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК и АО «Транстелеком» проектно-сметная документация по всем антенно-мачтовым сооружениям была реализована через аукцион на портале «Цифровая платформа управления активами. Реестр государственного имущества» (E-QAZYNA). В 2026 году планируется приступить к строительным работам, — добавил руководитель управления.

Ранее сообщалось, что не все популярные туристические зоны ВКО обеспечены интернетом.