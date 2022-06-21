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Сумма разового горячего питания увеличится в детсадах Атырау

Автор:  
Арайлым Мұрат
21 Июня 2022, 16:23
Сумма разового горячего питания увеличится в детсадах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В связи с удорожанием цен на продукты питания принято постановление о повышении суммы разового горячего питания в детских садах. Об этом сообщила и.о. руководителя управления образования Айнагуль Дуйсекенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для детей до 3 лет эта сумма вырастет с 402 тенге до 627 тенге, для детей с 3 до 7 лет – от 473 тенге до 783 тенге. В начале нового учебного года рассмотрят вопрос о стоимости разового горячего питания в школах», - сказала на брифинге Айнагуль Дуйсекенова.

По словам директора региональной палаты предпринимателей Нурлана Суюнбаева, Атырауская область – одна из четырех областей со 100% охватом горячим питанием учащихся 1-4 классов. Размер суммы, утвержденной на одного ребенка, остается самым низким по стране. Без учета НДС на одного ребенка выделяется 267 тенге.

«В прошлом году в конце мая в Акмолинской области эта сумма составила 750 тенге, в Жамбылской области – 450 тенге и в Актюбинской области – 507 тенге. Со стороны областных предпринимателей неоднократно поднимался вопрос соответствия тарифа рыночным ценам, так как он напрямую влияет на питание детей. Палата предпринимателей Атырауской области поднимала этот вопрос перед местными исполнительными органами, депутатами. Благодаря совместной работе удалось добиться положительных сдвигов в этом направлении», - заключил Нурлан Суюнбаев.


Атырауская область   Образование   Цены и тарифы   Регионы Казахстана   Общество   Финансы   Атырау  
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