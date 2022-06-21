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    17:05, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Сумма просроченной задолженности по микрокредитам составила 45 млрд тенге в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане выдают микрокредиты более 200 микрофинансовых организаций. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в Казахстане действуют 246 микрофинансовых организаций, в том числе 25 компаний, осуществляющих исключительно выдачу микрокредитов до 50 МРП в онлайн-формате. По состоянию на 1 апреля текущего года, компаниями онлайн-кредитования выдано микрокредитов до 50 МРП на общую сумму 103 млрд тенге, количество заемщиков составило 811 тыс. человек», - написал Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, уровень просроченной задолженности более 90 дней по микрокредитам до 50 МРП в компаниях онлайн-микрокредитования составил 45 млрд тенге, и общее количество заемщиков по таким просроченным микрокредитам составило 388 тыс. человек.

    «В настоящее время законом о микрофинансовой деятельности предусматривается выдача двух видов микрокредитов - в размере, не превышающем 20 тыс. МРП (61 260 тыс. тенге) по ставке не более годовой эффективной ставки вознаграждения, равной 56%; в размере не более 50 месячного расчетного показателя (153 150 тенге) на срок до 45 календарных дней по ставке до 25%, устанавливаемых на период микрокредита», - сообщил представитель госоргана.

    «Второй вид микрокредита в основном предоставляется компаниями онлайн-кредитования физическим лицам исключительно на потребительские цели или неотложные нужды, без обеспечения, в дистанционном формате. В мире такие короткие микрокредиты известны как займы до зарплаты «PDL – Pay Day Loan», - добавил Н. Абдрахманов.


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