Сумма пенсионных накоплений вкладчиков ЕНПФ составила 14,1 трлн тенге

25 Ноября 2022, 01:05

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 ноября составила 14,1 трлн тенге. Инвестиционный доход, начисленный с начала года, 672,6 млрд тенге, доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев по пенсионным активам, обеспеченная Национальным банком РК (с ноября 2021 года по октябрь 2022 года), составила 5,97 %. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ЕНПФ.

Как отметили в ЕНПФ, анализируя доходность пенсионных активов за последние пять лет (2017-2021 годы), можно отметить, что она ежегодно превышала инфляцию.

За период с 2014 (времени объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ) по октябрь 2022 года накопленный инвестиционный доход составил 6,7 трлн тенге, а накопленная доходность пенсионных активов составляет 119,5% при инфляции 115,2%.

«Если взять еще более долгосрочный временной промежуток, то инвестиционная доходность со дня основания накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 ноября 2022 года с нарастающим итогом составила 718,78% при инфляции за весь период 658,01%.

Приведенные данные свидетельствуют, что пенсионные накопления – это долгосрочные инвестиции и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года. Краткосрочные данные (еженедельные, ежемесячные и т.д.) не являются показательными, так как зависят от постоянных изменений рыночной конъюнктуры. В средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.

Даже если снижение доходности в отдельном периоде повлияет на накопленную доходность отдельного вкладчика при наступлении права на выплаты, напомним, что в Республике Казахстан действует уникальная гарантия сохранности обязательных видов пенсионных взносов с учетом уровня инфляции», - добавили в пресс-службе ЕНПФ.

Вся система инвестиционного управления и учета пенсионных активов является прозрачной: каждый вкладчик имеет возможность видеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами ЕНПФ и о финансовых инструментах, в которые размещены пенсионные активы ЕНПФ, публикуется на официальном сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) в разделе «Показатели/Инвестиционная деятельность».