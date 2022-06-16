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Сумма налога на лимузины зависит от объема двигателя и даты госрегистрации в РК
16 Июня 2022 14:48

Сумма налога на лимузины зависит от объема двигателя и даты госрегистрации в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По какой ставке исчисляется налог на транспортные средства по лимузинам, в каких случаях не начисляется пеня, рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В соответствии с налоговым законодательством лимузины облагаются налогом в зависимости от объема двигателя. Для расчета используется месячный расчетный показатель.

Ставка транспотного налога также зависит от даты первичной государственной регистрации ввоза в страну.

Лимузины с объемом двигателя свыше 3 тыс. кубических см, прошедшие первичную государственную регистрацию или ввезенные на территорию Республики Казахстан до 31 декабря 2013 года, облагаются налогом по следующей ставке:

- свыше 3 тыс. до 4 тыс. – 15 месячных расчетных показателей (МРП);

- свыше 4 тыс. – 117 МРП.

Лимузины с объемом двигателя свыше 3 тыс. кубических см, произведенные (изготовленные или собранные) в Республике Казахстан после 31 декабря 2013 года или ввезенные на территорию Республики Казахстан после 31 декабря 2013 года, облагаются налогом по следующей ставке:

- свыше 3 тыс. до 3 тыс. 200 включительно - 35 МРП;

- свыше 3 тыс. 200 до 3 тыс. 500 - 46 МРП;

- свыше 3 тыс. 500 до 4 тыс. включительно - 66 МРП;

- свыше 4 тыс. до 5 тыс. включительно - 130 МРП;

- свыше 5 тыс. - 200 МРП.

Исчисление налога на транспортные средства по лимузинам осуществляется на основании сведений, представляемых уполномоченными органами, осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств.

Данная норма действует с 2011 года.

При этом в случае ошибочного исчисления налога, налоговый орган вправе пересмотреть исчисленную сумму налога в пределах срока исковой давности (три года).

Вместе с тем, в соответствии с налоговым законодательством, при пересмотре налоговым органом исчисленных сумм налога на транспортные средства с физических лиц, после наступления срока уплаты налога за соответствующий налоговый период, начисление пени не производится.


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