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Сумма исков на операторов Карачаганака и Кашагана составляет 16,5 млрд долларов

Автор:  
Серик Сабеков
11 Апреля 2023, 12:06
Сумма исков на операторов Карачаганака и Кашагана составляет 16,5 млрд долларов Фото из открытых источников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил информацию о подаче иска в суд на операторов месторождений Карачаганак и Кашаган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, уполномоченный орган Правительства - компания PSA - подала иски в международный арбитраж на компании (операторов - прим.ред.) Карачаганака и Кашагана», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

Глава Минэнерго добавил, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Он также назвал суммы, о которых идет речь в рамках исков.

«Суммы 3,5 и 13 млрд долларов США», - уточнил Алмасадам Саткалиев.

Ранее в СМИ сообщалось, что Казахстан будет судиться с операторами Кашагана и Карачаганака.

Также ранее в Министерстве экологии РК подтвердили факт обращения в суд с требованием привлечь к ответственности North Caspian Operating Company - оператора нефтяного месторождения Кашаган за экологические нарушения. Как писал Bloomberg, Казахстан подал иск к гигантскому нефтяному предприятию Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов) в виде штрафов за охрану окружающей среды.

Нефтяные консорциумы, как считают власти страны, должны давать экономике больше доходов.


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