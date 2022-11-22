Сумма гарантийного возмещения по депозитам за последние 19 лет выросла в 25 раз в РК

22 Ноября 2022, 23:11

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фонд гарантирования депозитов (далее – КФГД) в 25 раз увеличил сумму возмещения по вкладам в тенге за последние 19 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

С 2003 года КФГД пять раз пересматривал сумму гарантии по вкладам физических лиц.

В результате пересмотров сумма гарантии по тенговым депозитам возросла в 25 раз – с 400 тысяч тенге в 2003 году до 10 млн тенге на текущий день. Значимым событием для Фонда и вкладчиков стало введение в обращение сберегательных тенговых вкладов в 2018 году, максимальный размер гарантии по ним утвердили на уровне 15 млн тенге, а с начала текущего года он увеличился до 20 млн тенге.

Вслед за увеличением максимального размера гарантии по сберегательным вкладам автоматически была повышена до 20 млн тенге и сумма совокупной гарантии для вкладчиков, у которых в одном банке имеются как сберегательный депозит, так и другие виды вкладов. Таким образом, сегодня суммы гарантийного возмещения составляют:

- 20 млн тенге – по сберегательным депозитам в тенге;

- 10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге;

- 5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

«КФГД оценивает и определяет размер гарантийного возмещения, руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда и Международной Ассоциации Страховщиков Депозитов IADI. По их нормам количество вкладов, которые подлежат возмещению в полном размере, должно находиться в пределах 80-90 %. В Казахстане гарантия распространяется на 100 % депозитных счетов физических лиц, а в полном размере покрываются 99,8 % счетов. Из них 86 % счетов открыто в национальной валюте», – добавила Майра Абдраманова.

Размер гарантии по депозитам в Казахстане – один из самых высоких среди других стран СНГ. Например, в Армении он составляет 16 млн драм (18,8 млн тенге), в Кыргызстане – 200 000 сомов (1,1 млн тенге), в России (за исключением счетов эскроу и специальных счетов/депозитов, предусмотренных законодательством РФ) – 1 400 000 рублей (10,7 млн тенге), в Таджикистане – 30 000 сомони (1,4 млн тенге), в Украине – 200 000 гривен (2,5 млн тенге).

КФГД на сегодняшний день защищены:

- депозиты до востребования;

- условные депозиты;

- вклады в системе жилстройсбережений;

- образовательные вклады с премией государства AQYL;

- вознаграждения по депозитам, которые были начислены на дату лишения банка-участника лицензии;

- деньги на текущих счетах и платежных карточках.

В системе гарантирования депозитов на текущий день находятся 19 банков второго уровня. С их списком можно ознакомиться по ссылке.