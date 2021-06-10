Сумку со 116 млн тенге украли у пассажирки поезда в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Транспортная полиция раскрыла кражу сумки пассажирки поезда со 116 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

31 мая 22-летняя пассажирка поезда сообщением «Костанай-Алматы» везла с собой крупную сумму денег в размере 116 900 000 тенге, не о чем не подозревая, молодая девушка вечером легла спать, проснувшись ночью на станции Жаксы. Когда поезд тронулся, она обнаружила что сумки, в которой находились деньги, нет.

Девушка сразу же обратилась за помощью к сотрудникам батальона по сопровождению пассажирских поездов Департамента полиции на транспорте.

По словам заместителя начальника ДП на транспорте Нуржана Алибаева, с момента поступления заявления с целью раскрытия преступления из числа опытных сотрудников Департамента была создана следственно-оперативная группа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были подвергнуты проверке все объекты железнодорожного транспорта, а также близко расположенные населенные пункты. Опрошены все работники и пассажиры вышеуказанного поезда. В результате которых, был составлен фоторобот предполагаемого подозреваемого.

8 июня сотрудниками транспортной полиции Нур-Султана по подозрению в совершении кражи установлены и задержаны трое лиц.

«По месту жительства подозреваемых был проведен обыск, в ходе которого было изъято 12 620 000 тенге и 198 500 долларов США. Часть похищенных денег подозреваемые успели потратить, купив два автомобиля сразу же после совершения преступления», - резюмировал Нуржан Алибаев.

«Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование по ч.4 п.3 ст.188 УК РК (Кража, совершенная, в особо крупном размере). Также проверяется их причастность к совершению аналогичных нераскрытых преступлений», - добавил он.