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    Сумку с золотом на два млн тенге украла девушка в Туркестанской области

    30 Ноября 2021, 14:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть отдела полиции Сарыагашского района обратилась местная жительница. Со слов женщины, днем на одном из рынков она потеряла сумку. В сумке было 10 тысяч тенге и золотые изделия на сумму более 2 миллионов тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Туркестанской области.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража «.

    «С целью раскрытия преступления и задержания злоумышленников, в отделе полиции создали следственно-оперативную группу. Полицейские провели всесторонние розыскные мероприятия и опросили возможных очевидцев, проверили камеры видеонаблюдения.

    В результате принятых оперативных мер участковый инспектор, лейтенант полиции Канат Макулбеков в течение суток установил личность подозреваемой. Сотрудники Сарыагашского РОП задержали молодую женщину по месту жительства, в Созакском районе и доставили в районный отдел полиции», - сообщили в ДП.

    Как выяснилось, подозреваемая совершила кражу, когда женщина оставила сумку без присмотра. Похищенное полицейские изъяли и вернули законной владелице. В отношении подозреваемой ведется досудебное расследование.

    Потерпевшая искренне выразила свою благодарность сотрудникам полиции за помощь и оперативность в поисках.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью
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