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    21:21, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Сумку с полумиллионом тенге похитили у жительницы ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — Полицейские Восточного Казахстана задержали мужчину, который вырвал из рук женщины сумку с крупной суммой денег, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В начале февраля в отдел полиции города Алтая поступило заявление от пенсионерки. Неизвестный в подъезде одного из домов с применением насилия похитил сумку черного цвета, в которой находились крупные денежные средства, сотовый телефон, а также документы. Тем самым причинив материальный ущерб на сумму более 590 500 тенге.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан ранее судимый 33-летний мужчина, который в ходе следственных действий дал признательные показания»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    Подозреваемый рассказал, что увидев женщину, которая снимала денежные средства в крупной сумме в одном из банкоматов, проследил за ней до подъезда дома и вырвал сумку из рук. Похищенные документы и сотовый телефон был возвращен потерпевшей, а денежные средства задержанный успел потратить на собственные нужды.

    По факту проводится досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 п. 1 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью
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