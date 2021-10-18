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    10:36, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сумку с миллионом тенге забыла в маршрутке жительница Костаная

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Патрульные полицейские Костаная нашли и вернули сельчанке сумку с деньгами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

    Жительница села Алтын дала Костанайского района ехала в маршрутном автобусе в областном центре и оставила сумку, в которой находилась большая сумма денег – миллион тенге.

    «Автопатруль в составе Багдата Ахметова и Медета Койшигулова 16 октября находился на маршруте в районе КСК. На перекрестке Каирбекова - Курганская водитель автомашины «КАМАЗ» Кенжебек Кадиев обратился к ним и попросил помощи. Мужчина рассказал, что позвонила супруга и сообщила, что забыла сумку с деньгами в автобусе. О том, что сумки нет, женщина обнаружила только, когда доехала домой. Он сообщил полицейским номер маршрута. В течение нескольких минут полицейские установили водителя автобуса и доехали до конечной остановки. Водитель передал сумку женщины в целости и сохранности», - прокомментировали в ведомстве.

    Кенжебек Кадиев поблагодарил стражей порядка за оказанную помощь и оперативность.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Костанайская область Общество Правоохранительные органы
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