Сумку с миллионом тенге забыла в маршрутке жительница Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Патрульные полицейские Костаная нашли и вернули сельчанке сумку с деньгами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.

Жительница села Алтын дала Костанайского района ехала в маршрутном автобусе в областном центре и оставила сумку, в которой находилась большая сумма денег – миллион тенге.

«Автопатруль в составе Багдата Ахметова и Медета Койшигулова 16 октября находился на маршруте в районе КСК. На перекрестке Каирбекова - Курганская водитель автомашины «КАМАЗ» Кенжебек Кадиев обратился к ним и попросил помощи. Мужчина рассказал, что позвонила супруга и сообщила, что забыла сумку с деньгами в автобусе. О том, что сумки нет, женщина обнаружила только, когда доехала домой. Он сообщил полицейским номер маршрута. В течение нескольких минут полицейские установили водителя автобуса и доехали до конечной остановки. Водитель передал сумку женщины в целости и сохранности», - прокомментировали в ведомстве.

Кенжебек Кадиев поблагодарил стражей порядка за оказанную помощь и оперативность.