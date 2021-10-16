Султан Дузельбаев стал победителем чемпионата РК по стрельбе из лука

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука среди взрослых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Турнир принимал олимпийский центр «Акбулак» в Алматинской области.

По итогам соревнований команду победил спортсмен из Алматинской области Султан Дузельбаев.

Его товарищ по команде Ильфат Абдуллин завоевал серебро.

Бронзовую медаль турнира завоевал Санжар Мусаев .