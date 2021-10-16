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    16:45, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Султан Дузельбаев стал победителем чемпионата РК по стрельбе из лука

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука среди взрослых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Турнир принимал олимпийский центр «Акбулак» в Алматинской области.

    По итогам соревнований команду победил спортсмен из Алматинской области Султан Дузельбаев.

    Его товарищ по команде Ильфат Абдуллин завоевал серебро.

    Бронзовую медаль турнира завоевал Санжар Мусаев .


    Теги:
    Спорт Алматинская область
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