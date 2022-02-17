Султан Дуйсембинов: Решения Президента сохранили безопасность в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В числе нерешенных проблем, волнующих общество, в последние годы все чаще в СМИ звучит тема религиозного экстремизма и терроризма. Об этом заявил депутат Сената Султан Дуйсембинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Январскими событиями, начавшимися мирным шествием, воспользовались религиозные радикалы, экстремистские течения, преступные группировки, которые привели к крупному конфликту, нарушившему спокойствие страны. В это сложное время Президент Казахстана взял всю ответственность на себя, принял своевременные и твердые решения, благодаря этому мы сохранили единство и безопасность страны. Выступая на внеочередной сессии Организации Договора о коллективной безопасности, Касым-Жомарт Токаев отметил: «Стала очевидной главная цель: подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти», - сказал Султан Дуйсембинов, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Сената.

«Зачастую члены различных сект под видом религиозных проповедников выдают себя за правоверных, чтобы заманить в свои сети молодых людей, уровень религиозной грамотности большей части из которых находится на низком уровне. При этом такие проповедники ставят под сомнение основные каноны традиционной религии и традиций Казахстана», - добавил он.

Сенатор также обратил внимание на необходимость реализации комплекса системных мер по борьбе с религиозным экстремизмом в своём выступлении в Парламенте страны 11 января подчеркивал и Президент Казахстана.

«Нужно разработать религиозную карту Казахстана, продолжить совершенствование деятельности информационно-пропагандистских групп в регионах посредством централизованного управления, координации, с соответствующей методической, информационной и финансовой поддержкой процессов. Также считаем важным провести мониторинг религиозной ситуации в стране и подготовить новую государственную программу по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан», - заключил С. Дуйсембинов.