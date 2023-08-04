«Сулейманджи»: история появления религиозного течения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В начале текущего года пресс служба Департамента полиции города Алматы сообщила, что детских пансионатов в Алматы подозревают в подталкивании детей к суициду. Благотворительные учреждения действовали под видом детских пансионатов и обучали детей религии, передает МИА «Казинформ».

Проведенные обыски подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению.

В одном из выпусков канала Nartay Aralbayuli в видеохостинге «Youtube» представитель этой Ассоциации благотворительных учреждений «Жибек Жолы» Ашабай Медетов отметил, что данная организация не отрицает свою симпатию к религиозному течению «Сулейманджи».

А что такое «сулейманджи»? Это новое религиозное течение или школа определенного исламского ученого?

Согласно данным из открытых источников «Сулейманджи» – это религиозная организация, образованная в Турции в 1957 году. На сегодняшний день в мире насчитывается около 2 тыс. учебных заведений и так называемых «благотворительных пансионатов», принадлежащих «сулейманджи».

Основателем «сулейманджи» является Сулейман Хильми Тунахан (1888–1959) – османский и турецкий алим, шейх тариката Накшбандийя.

Религиозное течение «сулейманджи» прибыло в Казахстан в начале 90-х годов, о количестве их реальных сторонников в настоящее время неизвестно.

По религиозным убеждениям течение «сулейманджи» близкок суфийскому учению. Как и в суфизме, у них имеется понятие «раббыта», то есть воображения учителя (Сулеймана Хильми Тунахана), вступая в транс и поклонение его фотографии.

Как отмечают ряд источников во время религиозных обрядов используются гипноз, самовнушение, транс, в ходе которых как бы ментально устанавливается духовная связь с Сулейманом Хильми Тунахан, представляют его как сакрального посредника между Аллахом и человеком.

Как отмечает сайт Духовного управления мусульман Казахстана, после того, как Сулейман Хильми Тунахан умер в 1959 году, его путь продолжили ученики и их стали называть «сулейманджи». В публикации, опубликованной 1 ноября 1978 года в турецкой газете «Дюнья», «сулейманджи» упоминаются как секта, которая противостояла турецкому муфтию, называя его официальное духовенство «армией сатаны».

«Сулейманджисты» в 80-х годах прошлого века тайно и активно проповедовали свое учение среди членов «Партии справедливости», имеющей политическую власть в Турции чтобы заручиться их поддержкой.

До государственного переворота 1980 года в Турции лидер течения Кемаль Качар (зять Сулеймана Тунахана) был депутатом парламента от «Партии справедливости». Также в турецких СМИ отмечается, что конечной целью «сулейманджистов» было увеличение числа своих сторонников и создание теократического государства вместо светской республики.

С 2000 года «сулейманджистов» возглавлял Ахмед Ариф Денизолгун, племянник Сулеймана Хильми Тунахана, а с 2016 года возглавляет Алихан Куриш (правнук Сулеймана Тунахана и племянник Денизолгун). По словам «сулейманджистов» их основная цель это обучение религиозной грамотности молодежи, благотворительность и оказание помощи малообеспеченным семьям. Однако, можно заметить, что под этими словами скрывается некая коммерция, так как в Турции на них зарегистрировано множество детских садов, частных школ, больниц, туристических и паломнических компаний, торговых организаций, типографий. При этом, в Турции в отношении них возбуждались уголовные дела за мошенничество.

«Сулейманджисты» читают только те книги, которые были изданы в их типографии. Воспитанников направляют на обучение на спецкурс в Турции (самамуль) для повышения квалификации. Окончив данный курс, студент становится «педагогом» и получает разрешение на занятия воспитательной работой.

Также, «сулейманджисты» проводят пятничные молитвы вне мечети в отдельных зданиях, где читают и пятикратные намазы только по своему расписанию.

В целом, цель данной религиозной организации, как и любой другой нетрадиционной организации может иметь деструктивный характер. А как известно, деструктивные религиозные организации пагубно влияют на духовную стабильность в обществе, в том числе на подрастающее поколение. Как было уже отмечено, основная целевая аудитория «сулейманджистов» это подростки школьного возраста и студенты. Поэтому необходимо контролировать откуда они получают информацию на тему религии и у кого учатся. Контролируя этот вопрос, мы можем обезопасить будущее своих детей.