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Сулавеси: почти 2 000 жертв

9 Октября 2018 02:00 61
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Сулавеси: почти 2 000 жертв

СУЛАВЕСИ. КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси достигло почти двух тысяч. Власти страны планируют в четверг завершить поисково-спасательную операцию. Между тем пропавшими без вести, по последним данным, числятся свыше пяти тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.com. 

В городе Палу открылись некоторые школы. Занятий пока нет: сначала необходимо подсчитать всех детей, которые смогут вернуться, и подготовить классы к проведению уроков. В одну из школ города в понедельник утром пришли менее 50 из 697 учащихся.

«Мы стараемся помочь детям преодолеть травму, помогаем укрепить их дух, чтобы они хотели ходить в школу. Вчера пришли несколько учеников, мы их не просили, но они были рады, сказали, что соскучились по занятиям в школе», - говорит директор средней школы №3 в провинции Центральный Сулавес Касилудин Тахия.

200 тысяч жителей региона нуждаются в срочной гуманитарной помощи. При этом в ряд отдаленных районов вертолеты только накануне смогли доставить продовольствие и предметы первой необходимости.

Напомним, землетрясение произошло 28 сентября в 18.02 на глубине 10 км в 2500 км от столицы Джакарты, после чего возникли в некоторых районах волны высотой до 1.5 м. 

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Происшествия, Индонезия,
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