Суиндик Алдашев избран председателем комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суиндик Алдашев избран председателем комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, передает МИА «Казинформ».

В ходе заседания председатель палаты Маулен Ашимбаев отметил, что в Сенате созданы 6 постоянных комитетов. Количество и наименование комитетов спикер Сената решил оставить без изменений.

Открытым голосованием сенаторы избрали Суиндика Алдашева председателем комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству палаты.

Суиндик Алдашев родился 25.06.1963 года.

В 1986 году окончил Московский институт нефти и газа им.И.М.Губкина, в 2008 году - Центрально - Азиатский университет. Трудовую деятельность начал в 1979 году - был токарем Узеньского управления буровых работ, помощником бурильщика, помощником бурового мастера, инженером базы производственного обслуживания, буровым мастером, заместителем начальника технологического отдела в Жанаозенском управлении буровых работ.

1994 - 1996 г.г. - Начальник ЛПДС «Узень» южного управления магистральными нефтепроводами АО «КазТрансОйл».

1996 - 1998 г.г. - Заместитель начальника по ТТО Мангистауского нефтепроводного управления западного филиала АО «КазТрансОйл».

1998-1999 г.г. - Начальник ЛПДС «Актау» западного филиала АО «КазТрансОйл».

1999-2000 г.г. - Начальник отдела эксплуатации нефтепроводов западного филиала АО «КазТрансОйл».

2000-2004 г.г. - Главный инженер, первый заместитель директора, директор Актюбинского филиала ЗАО «КазТрансОйл».

2004-2010 г.г. - Начальник службы эксплуатации магистральных трубопроводов Мангистауского нефтепроводного управления западного филиала «КазТрансОйл».

2010-2012 г.г. - Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления западного филиала «КазТрансОйл».

2012-2017 г.г. - Первый заместитель акима Мангистауской области. С ноября 2017 года занимал должность Первого Вице-президента АО «Каражанбасмунай».

Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента. В результате тайного голосования все сенаторы проголосовали за него единогласно.

Фото: senate.parlam.kz