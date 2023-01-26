Суиндик Алдашев избран председателем комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суиндик Алдашев избран председателем комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, передает МИА «Казинформ».
В ходе заседания председатель палаты Маулен Ашимбаев отметил, что в Сенате созданы 6 постоянных комитетов. Количество и наименование комитетов спикер Сената решил оставить без изменений.
Открытым голосованием сенаторы избрали Суиндика Алдашева председателем комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству палаты.
Суиндик Алдашев родился 25.06.1963 года.
В 1986 году окончил Московский институт нефти и газа им.И.М.Губкина, в 2008 году - Центрально - Азиатский университет. Трудовую деятельность начал в 1979 году - был токарем Узеньского управления буровых работ, помощником бурильщика, помощником бурового мастера, инженером базы производственного обслуживания, буровым мастером, заместителем начальника технологического отдела в Жанаозенском управлении буровых работ.
1994 - 1996 г.г. - Начальник ЛПДС «Узень» южного управления магистральными нефтепроводами АО «КазТрансОйл».
1996 - 1998 г.г. - Заместитель начальника по ТТО Мангистауского нефтепроводного управления западного филиала АО «КазТрансОйл».
1998-1999 г.г. - Начальник ЛПДС «Актау» западного филиала АО «КазТрансОйл».
1999-2000 г.г. - Начальник отдела эксплуатации нефтепроводов западного филиала АО «КазТрансОйл».
2000-2004 г.г. - Главный инженер, первый заместитель директора, директор Актюбинского филиала ЗАО «КазТрансОйл».
2004-2010 г.г. - Начальник службы эксплуатации магистральных трубопроводов Мангистауского нефтепроводного управления западного филиала «КазТрансОйл».
2010-2012 г.г. - Главный инженер Мангистауского нефтепроводного управления западного филиала «КазТрансОйл».
2012-2017 г.г. - Первый заместитель акима Мангистауской области. С ноября 2017 года занимал должность Первого Вице-президента АО «Каражанбасмунай».
Ранее сообщалось, что Маулен Ашимбаев избран председателем Сената Парламента. В результате тайного голосования все сенаторы проголосовали за него единогласно.
Фото: senate.parlam.kz