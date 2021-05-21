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Суицид совершил военнослужащий в Жамбылской области

21 Мая 2021 11:47
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Суицид совершил военнослужащий в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий срочной службы войсковой части 82796 совершил суицид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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«Военнослужащий срочной службы войсковой части 82796 совершил суицид, выбросившись из окна 4-го этажа здания казармы. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, 20 мая 2021 года военнослужащий скончался, не приходя в сознание. Министерство обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Остальная информация в интересах следствия и по пожеланию родственников не разглашается», - говорится в распространенном сообщении Минобороны РК.

Войсковая часть 82796 находится в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Происшествия   #Армия  
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