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Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
12 Мая 2022 01:06

Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Труп старшего прокурора Костанайской городской прокуратуры найден в лесополосе на территории Костанайского района. Данный факт прокомментировали в областной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«5 мая около 11:30 часов в лесополосе на территории Костанайского района на дереве в подвешенном состоянии обнаружен труп старшего прокурора отдела по защите общественных интересов Костанайской городской прокуратуры. Факт суицида гражданина Б. 1994 года рождения зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований. Расследованием занимается отдел полиции Костанайского района», - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Причины произошедшего выясняются.

В прокуратуре также сообщили, что трудовую деятельность Б. начинал с должности прокурора Денисовской районной прокуратуры. Последняя должность – старший прокурор отдела по защите общественных интересов прокуратуры города Костаная. Проработал в органах прокуратуры четыре года.

У гражданина Б., как стало известно, остались супруга и малолетняя дочь.


Автор:
Корреспондент
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