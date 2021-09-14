Суицид совершил после драки 20-летний карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 20-летний парень из города Абая Карагандинской области покончил жизнь самоубийством после драки. Родственники погибшего требуют справедливого рассмотрения дела и наказания для виновников, которые довели парня до суицида, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одном из популярных пабликов Караганды появился пост о том, что 20-летний парень покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла 11 сентября текущего года. Гуляя вечером со своими друзьями он повздорил с парнем из другой компании, и они разошлись. Однако это не устроило друзей оппонента, и они догнав Алишера, зверски избили его толпой.

Сейчас родные и близкие требуют справедливости и хотят соответственного наказания в отношении тех, кто зверски избил их сына. По словам родственников, именно этот инцидент стал поводом суицида.

«Нашего Алишера − сына, брата, племянника и друга довели до самоубийства. Он был сильным человеком, и мы никогда не слышали от него, что он не хочет жить», − говорится в описании к посту.

По словам родных парня, они обратились в отдел полиции города Абая по данному факту, но им отказывали в принятии заявления. И только после обращения в областной департамент полиции его приняли.

«В тот же день по данному факту зарегистрировано уголовное дело, по статье 105 части 1 УК РК . По уголовному делу назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.