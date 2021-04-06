14:20, 06 Апрель 2021 | GMT +6
Суицид совершил полицейский в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудник департамента полиции Павлодарской области совершил самоубийство. Начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Пятого апреля в полицию поступил вызов по факту самоубийства сотрудника департамента полиции Павлодарской области», - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Исполняющий обязанности начальника ДП Жаскайрат Каиров сообщил, что этот факт уже зарегистрирован, начато досудебное расследование по статье 105 («Доведение до самоубийства») УК Республики Казахстан.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства и причины выясняются. Кроме того, проводится служебное расследование», - добавил Жаскайрат Каиров.