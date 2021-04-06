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    14:20, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Суицид совершил полицейский в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудник департамента полиции Павлодарской области совершил самоубийство. Начато досудебное расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пятого апреля в полицию поступил вызов по факту самоубийства сотрудника департамента полиции Павлодарской области», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

    Исполняющий обязанности начальника ДП Жаскайрат Каиров сообщил, что этот факт уже зарегистрирован, начато досудебное расследование по статье 105 («Доведение до самоубийства») УК Республики Казахстан.

    «Назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства и причины выясняются. Кроме того, проводится служебное расследование», - добавил Жаскайрат Каиров.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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