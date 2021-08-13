Суицид предотвратили патрульные полицейские Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Суицид предотвратили патрульные полицейские Алматы. Спасательная операция развернулась на территории ЖК «Керемет» в Бостандыкском районе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«В 6:40 поступил вызов, что в одной из квартир данного ЖК шумят. Прибыли по адресу со своим коллегой Жалгасом Бектуровым в составе экипажа «Буран-153». Квартира была закрыта снаружи, внутри были слышны голоса, при этом изнутри люди не могли открыть дверь», – рассказал инспектор Полка патрульной полиции ДП города Алматы Медет Мусабаев. Патрульные тут же прибегли к помощи местных жителей, которые охотно вызвались помочь.

« В 7:00 утра мы спали и крик был. Женщина кричала, она хотела прыгнуть. Полицейские пришли, сначала наше окно открыли. Спасли ее. Еще дверь пытались вскрыть, чтобы с разных сторон подойти, – сообщила жительница ЖК «Керемет». – Нами была вызвана хозяйка квартиры, у которой имелись ключи. Но до прибытия владелицы жилья девушка, открыв окно, пыталась покончить с жизнью, прыгнув из окна квартиры на четвертом этаже. Она держалась за кондиционер. Чтобы не допустить суицид, нам пришлось спуститься по канату с пятого этажа. Тем самым, суицид был не допущен», – рассказал Медет Мусабаев.

По предварительным данным, женщина, пытавшаяся совершить суицид, находилась в состоянии опьянения. Мотив и другие обстоятельства будут установлены в ходе разбирательства.





