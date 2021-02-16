Суицид пожилой женщины предотвратили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Благодаря оператору 102 76-летняя пенсионерка из Кокшетау осталась жива, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Сержанту полиции центра оперативного управления УП города Кокшетау оператору 102 Айнур Жакуповой поступил вызов на специальную линию от пожилой женщины. Номер сразу не высветился, и данных обратившейся у полицейского не было. Голос был очень взволнованный, женщина срочно просила участкового. Полицейский сразу поняла: что-то случилось. Когда Айнур начала ее расспрашивать, женщина начала плакать и попросила помочь ей.

«Бабушке было так одиноко, что она уже решилась на суицид. Рассказала полицейскому, что ей сейчас просто надо поговорить, в противном случае она может с собой что-то совершить. В ходе разговора выяснилось местонахождение пострадавшей, и Айнур направила туда сотрудников полиции. Пока стражи порядка ехали к бабушке, инспектор продолжала с ней беседу», - рассказали в ведомстве.

«Стрессоустойчивость особенно важна в нашей работе. Девушек сюда отбирают достаточно тщательно. Сначала сдаем экзамен, а потом с психологом должны пройти собеседование. Как правило, звонящие к нам люди находятся в стрессовом состоянии. Многие кричат в трубку, паникуют. Бывают и люди с психическими отклонениями. Мы должны выслушать каждого и постараться собрать как можно больше информации о происшествии или возникшей ситуации», - поделилась А. Жакупова.

Во время звонка система автоматически определяет номер звонившего, а оператор в процессе разговора с ним определяет категорию происшествия и начинает заполнение электронной карты. В это же время ведется аудиозапись разговора.

«Обычно для заполнения карточки по стандартам у нас должно уходить до пяти минут. Если разговор затруднен, и звонивший не сразу рассказывает необходимую информацию, или ему нужна реальная психологическая помощь, разговор может длиться дольше», - отмечает инспектор полиции.

К счастью, к 76-летней бабушке вовремя прибыл участковый инспектор полиции, и ей сразу была оказана необходимая помощь. Родные пожилой женщины решили поблагодарить спасительницу за человечность и написали в директ аккаунта департамента полиции в Instagram.

«Я не думаю, что сделала какой-то великий поступок, которым надо восхищаться. Я делала свою работу так, как необходимо. Ведь от нашей работы зависит жизнь и безопасность граждан», - добавила инспектор полиции.