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Суицид пенсионерки предотвратили в Степногорске
4 Июля 2022 19:13

Суицид пенсионерки предотвратили в Степногорске

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Суицид пенсионерки предотвратили в Степногорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В 12:50 часов в дежурную часть управления полиции города Степногорска поступило сообщение местной жительницы с просьбой направить сотрудников полиции по адресу проживания одной из горожанок. Женщина пояснила, что ее пожилая соседка угрожает покончить с собой.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия участковый инспектор Азамат Ибраев и старший участковый инспектор Богенбай Жумабеков приняли экстренные меры по предотвращению суицида. Полицейские обнаружили 79-летнюю пенсионерку, которая находилась на краю перил балкона своей квартиры, расположенной на втором этаже. Закрывшись изнутри, бабушка никого не впускала на балкон, озвучив свое намерение сброситься вниз.

В тот момент, когда Азамат Ибраев отвлекал внимание женщины расспросами о том, что подтолкнуло пенсионерку на такую крайнюю меру, его коллега Богенбай Жумабеков выломал дверь и, мгновенно оказавшись рядом, силой затащил горожанку в квартиру. Позже работниками скорой помощи была оказана помощь.


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