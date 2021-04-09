Суицид несовершеннолетней предотвратили в Акмолинской области

ЖАКСЫ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области участковый инспектор полиции сумел предотвратить суицид 14-летней девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Инцидент произошел 8 апреля. В этот день в дежурную часть Жаксынского РОП поступило телефонное сообщение от 28-летней жительницы села Перекатное. Женщина рассказала, что ее 32-летняя сестра бьет свою несовершеннолетнюю дочь. Как позже рассказали очевидцы, устроив дома скандал, женщина схватила дочь за шею и стала ее душить, угрожая при этом, что отдаст ее и младших брата и сестру в детский дом.

Участковый инспектор полиции капитан Данияр Нургамиден, находясь на обслуживаемом административном участке и не дожидаясь следственно-оперативной группы, незамедлительно отправился на место происшествия.

«Прибыв по адресу, указанному заявительницей, участковый обнаружил в состоянии алкогольного опьянения хозяйку дома - мать троих детей, состоящую на учете как хронический алкоголик. В этот же момент в дом вбежала 11-летняя дочь женщины и, увидев участкового инспектора полиции, сообщила ему, что в сарае повесилась ее старшая сестра. Полицейский выбежал в сарай и обнаружил 14-летнюю старшую дочь хозяйки дома, висящую на веревке, привязанной к балке крыши. Не теряя драгоценных минут, страж порядка, приподняв девочку, вынул ее из петли», - рассказали в ведомстве.

Подросток практически теряла сознание, но была жива. Участковый вызвал бригаду скорой помощи и сообщил о случившемся в дежурную часть.

Как добавили в полиции, в настоящее время несовершеннолетняя находится в больничном изоляторе и чувствует себя лучше. С девочкой, семья которой находится на профилактическом учете, работают психологи.