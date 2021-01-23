Суицид матери двоих детей предотвратили в Акмолинской области
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 21 января во время патрулирования сотрудникам экипажа Аскер-1 Бурабайского РОП поступил вызов от дежурного ЦОУ. Из сообщения следовало, что в одном из жилых многоэтажных домов поселка Боровое женщина намеревается совершить суицид. На номер 102 позвонили очевидцы.
«На место происшествия незамедлительно прибыл полицейский наряд в составе младшего лейтенанта, инспектора службы РПП Мерея Бокпаева и младшего лейтенанта, инспектора РПП Жаната Ельтокова. Уже на месте сотрудники полиции обнаружили, что женщина сидит на подоконнике окна подъезда между 4 и 5 этажами, перекинув ноги на внешнюю сторону окна, и намеревается совершить суицид. Слышался плач. Было очевидно, что она находится в расстроенных чувствах и может совершить непоправимое», - рассказали в ведомстве.
Тогда М. Бокпаев забежал в подъезд и поднялся к женщине. Расспрашивая о том, что с ней произошло, отвлекая внимание, обхватил ее обеими руками и снял с подоконника.
«В это время его напарник Ж. Ельтоков находился на улице и также отвлекал внимание женщины от намерения совершения задуманного вопросами. Спасенную женщину полицейские передали прибывшим медикам. Как оказалось, незадолго до происшествия она поссорилась с сожителем. Известно также, что у женщины двое детей - 3-х и 13-ти лет», - добавили в ведомстве.
«Было тревожно от осознания того, что на твоих глазах с человеком может случиться беда. И поэтому мы с напарником приложили все усилия, чтобы предотвратить трагедию», - признался позже М. Бокпаев.
Теперь женщине оказывается психологическая помощь.