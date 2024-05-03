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    21:50, 02 Май 2024 | GMT +6

    Сухой победой закончился матч Казахстана против России перед стартом на ЧМ-2024 по хоккею

    Сухой победой закончился матч Казахстана против России перед стартом на ЧМ-2024 по хоккею
    Фото: пресс-служба КФХ

    На столичной «Барыс Арене» прошел матч сборной Казахстана и команды «Россия 25» в рамках товарищеского турнира Qazaqstan Hockey Open, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Матч закончился победой россиян со счетом 1:0. На 14-й минуте шайбу забросил Василий Глотов.

    Также на этом турнире выступит сборная Беларуси — с ней Казахстан сыграет в пятницу, 3 мая.

    В заключительном матче, который состоится 4 мая, встретятся сборная Беларуси и «Россия 25».

    Что касается сборной Казахстана, то через неделю она стартует на чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии. В группе В казахстанским хоккеистам предстоит сыграть со сборными США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Астана Россия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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