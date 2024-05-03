Сухой победой закончился матч Казахстана против России перед стартом на ЧМ-2024 по хоккею

На столичной «Барыс Арене» прошел матч сборной Казахстана и команды «Россия 25» в рамках товарищеского турнира Qazaqstan Hockey Open, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился победой россиян со счетом 1:0. На 14-й минуте шайбу забросил Василий Глотов.

Также на этом турнире выступит сборная Беларуси — с ней Казахстан сыграет в пятницу, 3 мая.

В заключительном матче, который состоится 4 мая, встретятся сборная Беларуси и «Россия 25».

Что касается сборной Казахстана, то через неделю она стартует на чемпионате мира-2024 по хоккею в Чехии. В группе В казахстанским хоккеистам предстоит сыграть со сборными США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши.