Сухой кумыс и конина адаптируются к требованиям зарубежных рынков

— Коневодство включено в государственные программы развития агропромышленного комплекса. За последние пять лет на развитие коневодства из бюджета было выделено свыше 9,4 млрд тенге. В том числе на текущий год предусмотрено около 900 млн тенге. В результате принятых мер по итогам 2024 года поголовье лошадей достигло 4,4 млн голов. Это в 2,5 раза больше показателя 1991 года, — отметил Олжас Бектенов.

По данным главы Правительства, в сфере производства и переработки конины и кобыльего молока наблюдается положительная динамика. За последние пять лет производство конины увеличилось на 30% и составило 170,9 тыс. тонн. Объём производства кобыльего молока вырос на 21% — до 33,4 тыс. тонн.

С целью стимулирования переработки сельхозпродукции, включая конину и кобылье молоко, в перечень проектов, финансируемых через социально-предпринимательские корпорации (СПК), включен опыт Северо-Казахстанской области (ставка 2,5% сроком до 10 лет). Также через АО «Аграрная кредитная корпорация» реализуется механизм предоставления льготных кредитов под 5% для пополнения оборотных средств перерабатывающих предприятий.

— Министерство сельского хозяйства ведет работу по приведению экспортно-ориентированной продукции, в том числе сухого кобыльего молока и конины, в соответствие с ветеринарными требованиями зарубежных стран. Субъектам коневодства предоставляются инвестиционные субсидии в размере до 25% на приобретение техники и оборудования. Также предусмотрены льготные кредиты и лизинг для покупки лошадей и оборудования, — сообщил Премьер-министр.

Ранее мы писали о том, в какие страны Казахстан экспортирует продукты животноводства.