Суховеи и жара накрыли Жамбылскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Синоптики обещают жителям Жамбылской области очень сильную жару на «длинные» выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области разослал жамбылцам СМС-сообщения об усилении ветра, а также о надвигающейся жаре.

«В Жамбылской области угроза усиления ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ожидается сильная жара до +43 градусов», - говорится в СМС-сообщениях.

После небольшого снижения температуры воздуха на территории региона до +28 – +30 градусов несколько дней назад столбик термометра, особенно на открытом солнце, начал подниматься до рекордных отметок. Причина этому - накрывший территорию жамбылского региона южный циклон.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что водителям необходимо по возможности избегать дальних поездок по трассам в безлюдной местности, а жителям населенных пунктов не забывать головной убор. И обязательно надо брать с собой запас воды.

Особенно необходимо остерегаться жаркого июльского солнца людям с хроническими заболеваниями.

Жителям многоэтажных жилых домов рекомендуется открывать окна только ранним утром для проветривания. После чего закрывать и занавешивать плотными светлыми шторами. Также рекомендуется убрать в квартире все ковровые покрытия, почаще проводить влажную уборку.

Напомним, что в пяти казахстанских областях объявлен «красный» уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Это Костанайская, Акмолинская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области.

К шести регионам с «оранжевым» уровнем погодной опасности относится Жамбылская область.