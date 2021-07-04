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    06:18, 04 Июль 2021 | GMT +6

    Суховеи и жара накрыли Жамбылскую область

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Синоптики обещают жителям Жамбылской области очень сильную жару на «длинные» выходные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области разослал жамбылцам СМС-сообщения об усилении ветра, а также о надвигающейся жаре.

    «В Жамбылской области угроза усиления ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ожидается сильная жара до +43 градусов», - говорится в СМС-сообщениях.

    После небольшого снижения температуры воздуха на территории региона до +28 – +30 градусов несколько дней назад столбик термометра, особенно на открытом солнце, начал подниматься до рекордных отметок. Причина этому - накрывший территорию жамбылского региона южный циклон.

    В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что водителям необходимо по возможности избегать дальних поездок по трассам в безлюдной местности, а жителям населенных пунктов не забывать головной убор. И обязательно надо брать с собой запас воды.

    Особенно необходимо остерегаться жаркого июльского солнца людям с хроническими заболеваниями.

    Жителям многоэтажных жилых домов рекомендуется открывать окна только ранним утром для проветривания. После чего закрывать и занавешивать плотными светлыми шторами. Также рекомендуется убрать в квартире все ковровые покрытия, почаще проводить влажную уборку.

    Напомним, что в пяти казахстанских областях объявлен «красный» уровень погодной опасности из-за высокой температуры воздуха. Это Костанайская, Акмолинская, Карагандинская, Кызылординская и Мангистауская области.

    К шести регионам с «оранжевым» уровнем погодной опасности относится Жамбылская область.


    Теги:
    Погода Жамбылская область
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