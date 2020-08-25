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Сухостой горит в Алматы
25 Августа 2020 14:37
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло возгорание сухостоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Пожар произошел в Медеуском районе на пересечении улицы Толе би с Восточной объездной автодорогой.
На месте вызова работают силы и средства ДЧС, которые обеспечили защиту частного жилого сектора.
По информации ДЧС Алматы, угрозы частному сектору нет.
Дополнительные подробности уточняются.
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