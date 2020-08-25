Сухостой горит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы произошло возгорание сухостоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар произошел в Медеуском районе на пересечении улицы Толе би с Восточной объездной автодорогой.

На месте вызова работают силы и средства ДЧС, которые обеспечили защиту частного жилого сектора.

По информации ДЧС Алматы, угрозы частному сектору нет.

Дополнительные подробности уточняются.