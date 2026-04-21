Сухопутные войска Казахстана — 33 года на защите страны

Как рассказали в Министерстве обороны, на современном этапе они играют ключевую роль в обеспечении территориальной целостности и суверенитета государства. В их задачи входят охрана государственных и военных объектов, противодействие незаконным вооруженным формированиям, а также участие в выполнении международных обязательств Казахстана.

В мирное время на Сухопутные войска возложен широкий круг задач — поддержание высокой боевой готовности, проведение учений, подготовка личного состава, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и взаимодействие с государственными органами в сфере безопасности.

В состав Сухопутных войск входят региональные командования «Астана», «Восток», «Запад» и «Юг», соединения и части тылового и технического обеспечения, Военный институт Сухопутных войск, а также Военный колледж Министерства обороны имени Шокана Уалиханова.

Основные усилия командования направлены на поддержание боевой готовности и совершенствование системы подготовки органов военного управления и подразделений. С учетом современных вызовов обновляются программы боевой подготовки, внедряются новые методы обучения, развивается инфраструктура, продолжается модернизация вооружения и военной техники.

В рамках системной подготовки личного состава обучено около 20 тысяч военнослужащих. Более трех тысяч офицеров и сержантов прошли подготовку с участием профессиональных инструкторов.

В зимнем учебном периоде 2026 года проведено свыше 17 тысяч мероприятий боевой подготовки, включая более 12 тысяч практических стрельб. Также выполнено более пяти тысяч стрельб из вооружения танков и боевых машин пехоты.

На завершающем этапе слаживания подразделений проведено более 900 боевых стрельб, свыше 200 тактических учений и более 300 полевых выходов.

Особое внимание уделяется подготовке младшего командного состава. В войсках действуют курсы «Тактик», «Абырой» и «Зымыран», направленные на развитие профессиональных навыков.

Одним из приоритетных направлений остается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. В воинских частях и учебных центрах функционируют мастерские по сборке, ремонту и обслуживанию дронов, что повышает эффективность их применения.

Сухопутные войска также продолжают оснащаться современными образцами вооружения, средствами связи, разведки и автоматизированными системами управления.

Военнослужащие регулярно участвуют в учениях различного уровня, включая международные — «Батыл тойтарыс», «Шығыс», «Айбалта», «Көкжал» и «Бекет», что позволяет совершенствовать практические навыки и укреплять взаимодействие подразделений.

Сегодня Сухопутные войска представляют собой высокомобильную и боеспособную структуру, способную эффективно выполнять задачи по защите суверенитета, территориальной целостности и обеспечению безопасности граждан страны.

Отметим, что в конце марта Сухопутные войска были задействованы в многостепенных военных учениях на юге Казахстана.