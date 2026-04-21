Сухопутные войска Казахстана — 33 года на защите страны
Сегодня исполнилось 33 года со дня образования Сухопутных войск Казахстана. Данный вид войск был образован 21 апреля 1993 года и сегодня является самым многочисленным видом Вооруженных сил страны, передает агентство Kazinform.
Как рассказали в Министерстве обороны, на современном этапе они играют ключевую роль в обеспечении территориальной целостности и суверенитета государства. В их задачи входят охрана государственных и военных объектов, противодействие незаконным вооруженным формированиям, а также участие в выполнении международных обязательств Казахстана.
В мирное время на Сухопутные войска возложен широкий круг задач — поддержание высокой боевой готовности, проведение учений, подготовка личного состава, участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и взаимодействие с государственными органами в сфере безопасности.
В состав Сухопутных войск входят региональные командования «Астана», «Восток», «Запад» и «Юг», соединения и части тылового и технического обеспечения, Военный институт Сухопутных войск, а также Военный колледж Министерства обороны имени Шокана Уалиханова.
Основные усилия командования направлены на поддержание боевой готовности и совершенствование системы подготовки органов военного управления и подразделений. С учетом современных вызовов обновляются программы боевой подготовки, внедряются новые методы обучения, развивается инфраструктура, продолжается модернизация вооружения и военной техники.
В рамках системной подготовки личного состава обучено около 20 тысяч военнослужащих. Более трех тысяч офицеров и сержантов прошли подготовку с участием профессиональных инструкторов.
В зимнем учебном периоде 2026 года проведено свыше 17 тысяч мероприятий боевой подготовки, включая более 12 тысяч практических стрельб. Также выполнено более пяти тысяч стрельб из вооружения танков и боевых машин пехоты.
На завершающем этапе слаживания подразделений проведено более 900 боевых стрельб, свыше 200 тактических учений и более 300 полевых выходов.
Особое внимание уделяется подготовке младшего командного состава. В войсках действуют курсы «Тактик», «Абырой» и «Зымыран», направленные на развитие профессиональных навыков.
Одним из приоритетных направлений остается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. В воинских частях и учебных центрах функционируют мастерские по сборке, ремонту и обслуживанию дронов, что повышает эффективность их применения.
Сухопутные войска также продолжают оснащаться современными образцами вооружения, средствами связи, разведки и автоматизированными системами управления.
Военнослужащие регулярно участвуют в учениях различного уровня, включая международные — «Батыл тойтарыс», «Шығыс», «Айбалта», «Көкжал» и «Бекет», что позволяет совершенствовать практические навыки и укреплять взаимодействие подразделений.
Сегодня Сухопутные войска представляют собой высокомобильную и боеспособную структуру, способную эффективно выполнять задачи по защите суверенитета, территориальной целостности и обеспечению безопасности граждан страны.
Отметим, что в конце марта Сухопутные войска были задействованы в многостепенных военных учениях на юге Казахстана.