Сухогруз сел на мель в Суэцком канале

9 Января 2023, 15:48

КАИР. КАЗИНФОРМ - Грузовое судно MV Glory село на мель в Суэцком канале у берегов города Эль-Кантара. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В компании Leth Agencies, обслуживающей канал, сообщили, что буксиры пытаются сдвинуть судно с места.

Сухогруз с 65 тысячами тонн кукурузы из Украины держит курс на Китай.

Летом 2021 года в Суэцком канале сел на мель мега-контейнеровоз Ever Given. Движение по каналу в тот период было полностью блокировано.

Фото: aa.com.tr