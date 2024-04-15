Судья вынесла частное постановление в отношении адвоката Бишимбаева за неуважение к суду

В ходе судебного процесса по делу Куандыка Бишимбаева судья Айжан Кульбаева вынесла частное постановление в отношении стороны защиты экс-министра, адвоката Ерлана Газымжанова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время заседания адвокат Газымжанов неоднократно возражал на действия судьи. Он также заявил, что судья Кульбаева ведет процесс «однобоко».

— Вы защиту блокируете, не даете подсудимому высказаться, не даете нам задать вопрос. Мы чувствуем, что это как-то однобокий процесс. У нас суд превращается в судилище. Все против одного Бишимбаева, — сказал он.

После чего Айжан Кульбаева остановила судебный процесс, чтобы обсудить вопрос о вынесении частного постановления в отношении Ерлана Газымжанова из-за неуважения к суду.

— Частное постановление направить в президиум коллегии адвокатов Астаны для рассмотрения и принятия соответствующих мер и в республиканскую коллегию адвокатов для сведения. О результатах рассмотрения и принятых мерах не позднее чем в месячный срок сообщить в суд, вынесший частное постановление, — объявила судья.

Во избежание подобных ситуаций впредь судья потребовала от всех участников процесса соблюдать нормы УПК, контролировать свои эмоции и подчиняться распоряжению председательствующего.