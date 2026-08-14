Судья отклонил иск администрации Трампа против Гарварда

Федеральный судья отклонил иск администрации Трампа, в котором утверждалось, что Гарвардский университет не обеспечил защиту еврейских и израильских студентов от притеснений, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Окружной судья США Ричард Стернс в Бостоне в своём постановлении заявил, что иск администрации, поданный в марте, не содержит убедительных доказательств того, что в кампусе Гарварда постоянно нарушаются федеральные законы о гражданских правах.

Судья назвал предполагаемые случаи антисемитизма «слишком изолированными и эпизодическими», чтобы можно было говорить о продолжающихся нарушениях гражданских прав.

Судья заявил, что в иске недостаточно подробно описаны нарушения, допущенные школой Лиги плюща после того, как в июне 2025 года правительство сообщило Гарварду, что тот не соблюдает раздел VI Закона о гражданских правах 1964 года, который запрещает дискриминацию по признаку расы, цвета кожи и национального происхождения в программах, получающих федеральное финансирование.

Иск был подан на фоне конфликта между администрацией и Гарвардом. В декабре 2025 года администрация Трампа обжаловала постановление судьи, согласно которому она незаконно прекратила финансирование грантов, выданных Гарварду, на сумму более 2 млрд долларов, и не могла больше приостанавливать финансирование исследований.

Ранее сообщалось, что федеральный окружной суд в Массачусетсе заблокировал указ Трампа о голосовании по почте.