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Суды удовлетворили иски столичных дольщиков на 9,9 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии прокуроры добились удовлетворения судами 8 исков в интересах 730 дольщиков на сумму 9,9 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
На стадии рассмотрения 4 иска в интересах 187 граждан на сумму 1,9 млрд. тенге. Об этом говорилось на коллегии прокуратуры Нур-Султана.
Особое внимание уделено повышению уровня доверия населения, обеспечению всестороннего и качественного рассмотрения каждого обращения с реальным восстановлением нарушенных прав физических и юридических лиц, защите конституционных прав граждан во всех сферах жизнедеятельности.
Актами надзора в доход государства возмещено свыше 4,5 млрд.тенге, защищены права 410 тыс. граждан. В рамках исполнительного производства обеспечено взыскание в госдоход 1,4 млрд. тенге, в том числе по мерам надзора 724 млн. тенге.
Принятыми мерами снижена задолженность по алиментам с 670 до 400 млн. тенге. К административной ответственности привлечено 47 должников, 3 лица привлечены к уголовной ответственности по ст.139 УК в виде ограничения свободы.
Криминогенная ситуация города характеризуется снижением общей преступности на 19,3%.
По итогам заседания коллегии прокурор города Мырзакеров Б.К. определил приоритетные задачи на следующее полугодие.
В их числе, защита трудовых и социальных прав граждан, повышение координирующей роли в противодействии коррупции и борьбы с теневой экономикой, а также принятие своевременных мер по пресечению фактов хищения бюджетных средств.
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