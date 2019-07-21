Суды удовлетворили иски столичных дольщиков на 9,9 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии прокуроры добились удовлетворения судами 8 исков в интересах 730 дольщиков на сумму 9,9 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

На стадии рассмотрения 4 иска в интересах 187 граждан на сумму 1,9 млрд. тенге. Об этом говорилось на коллегии прокуратуры Нур-Султана.

Особое внимание уделено повышению уровня доверия населения, обеспечению всестороннего и качественного рассмотрения каждого обращения с реальным восстановлением нарушенных прав физических и юридических лиц, защите конституционных прав граждан во всех сферах жизнедеятельности.

Актами надзора в доход государства возмещено свыше 4,5 млрд.тенге, защищены права 410 тыс. граждан. В рамках исполнительного производства обеспечено взыскание в госдоход 1,4 млрд. тенге, в том числе по мерам надзора 724 млн. тенге.

Принятыми мерами снижена задолженность по алиментам с 670 до 400 млн. тенге. К административной ответственности привлечено 47 должников, 3 лица привлечены к уголовной ответственности по ст.139 УК в виде ограничения свободы.

Криминогенная ситуация города характеризуется снижением общей преступности на 19,3%.

По итогам заседания коллегии прокурор города Мырзакеров Б.К. определил приоритетные задачи на следующее полугодие.

В их числе, защита трудовых и социальных прав граждан, повышение координирующей роли в противодействии коррупции и борьбы с теневой экономикой, а также принятие своевременных мер по пресечению фактов хищения бюджетных средств.