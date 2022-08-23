Суды, ТРЦ и  поликлиники «заминировали» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информация о якобы заложенном устройстве во всех зданиях судов столицы, поликлиник, ТРЦ и гостиницу не подтвердилась. Об этом сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«23 августа в 03:50 на канал «102» поступила информация от инспектора авиационной безопасности о том, что на электронную почту аэропорта пришло сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве во всех зданиях судов столицы. В 09:11 поступили аналогичные сообщения по факту заложенной бомбы в зданиях гостиницы «Park INN», поликлиник, а также ТРЦ «Mega Silk Way». Правоохранительными органами осуществлена проверка. Взрывное устройство не обнаружено», - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе столичного суда также подтвердили, что устройства не обнаружены, суды работают в штатном режиме.

Как напомнили в полиции, заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.