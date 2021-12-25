Суды по освобождению осужденных по амнистии проходят онлайн в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Суды по освобождению осужденных по амнистии проходят в режиме онлайн в Восточно-Казахстанской области. Около 10 лиц покинули стены тюрьмы в течение часа после оглашения постановления суда об амнистии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

На заседаний вместе с осуждённым лицом, который подпадает под амнистию участвовали и сотрудники специального учета отдела учреждения, начальники отряда, а также по ту сторону экрана курирующие прокуроры. В конце оглашения постановления суда осужденные были освобождены немедленно. Через пару часов после получения постановления осуждённые вышли на свободу. Это первые в ВКО освобождённые лица по амнистии по случаю 30-летия Независимости РК. Осужденные лица сами не ожидали, что через пару часов после процесса окажутся на свободе. Их с радостью встретили семьи.

«Мне 20 лет. В 2019 году, когда мне было 18 лет, я с друзьями совершил кражу цветного металла. Это была самая большая ошибка в моей жизни. По молодости и глупости попал за решётку. Мне дали 5 лет. Отсидел 2 года. За эти годы я понял очень много. Жизнь за решёткой не для меня. Хочу поступить в ВУЗ. Окончить. Устроиться на хорошую работу и забыть эти моменты жизни, которые я пережил. У меня есть родители, братья и сестры, которые меня ждут. Я начну жизнь с нового листа и для себя уже закрыл этот этап, когда открыли железные решётки тюрьмы, и я сделал шаг на свободу. Это шанс для меня, подаренный судьбой. Рад, что такой шанс нам предоставил наш Президент, когда подписал закон об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан. Это возможность многим из нас начать все с начала», - поделился самый молодой человек, который освободился по амнистии.

«Осужденные заходили на процесс с надеждой, что их освободят. Однако, когда судья огласил постановление, чтобы их освободили немедленно, у них было двойное счастье. Быстро побежали в отряд, сняв с себя тюремную одежду, переоделись и ждали у выхода постановления суда. При выходе их ждали сотрудники колонии, которые оказали необходимую помощь и проводили», - сказал заместитель начальника учреждения ОВ 156/3 ДУИС по ВКО майор юстиции Олжас Жаксыбаев.

Отметим, что ранее в целях реализации закона сотрудники колонии в области организовали встречу с лицами, отбывающими наказание с представителями Фемиды для разъяснения Закона об амнистии в связи 30-летием Независимости в целях правильной подготовки материалов в суд. На встрече присутствовали председатель суда и помощник прокурора, где осужденным были разъяснены примирение амнистии.

Также, по итогам рабочей встречи были озвучены предложения и приняты рекомендации по единообразному сбору материалов в отношении лиц подпадающих под рассмотрение амнистии. Со стороны осужденных были заданы много вопросов представителям суда и прокурору.

Стоит отметить, что в ВКО под амнистию подпадают более 100 человек. На сегодняшний день освобождены уже 8 человек, которые в течение часа покинули исправительные учреждения. Кроме того, сотрудниками службы пробации направлены в суд более 1 100 материалов на рассмотрение.