Судом  присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года, подсудность суда присяжных увеличена еще на 16 составов. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом от 27 декабря 2019 года, вводимым в действие с 1 января 2023 года, подсудность суда присяжных увеличена еще на 16 составов. Таким образом, со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления», - сказал Абдрашит Жукенов, представляя законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей» на пленарном заседании Мажилиса.