13 Июля 2022 09:25

Судоходство на Иртыше планируют возродить в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в ходе посещения территории бывшего речного вокзала сообщил, что имеются инвесторы, которые хотят возродить речное судоходство. Об этом передает МИА «Казинформ» на Abaynews.kz.

«Когда меня назначали на должность акима области, то я в своей программе говорил о том, что судоходство на реке Иртыш нужно возродить. У нас есть предложение и есть инвесторы, которые хотят возродить эту отрасль. Вы помните, когда-та здесь ходили теплоходы. Это была наша гордость. Они курсировали между Усть-Каменогорском, Омском, Павлодаром и Семеем», - сказал Нурлан Уранхаев.

Аким дал понять, что сохранять здание речного вокзала нет нужды. Объект находится в аварийном состоянии и в частных руках. Но при этом Нурлан Уранхаев заявил, что пирс (причал) будет сохранен, так как он находится в государственной собственности.

Здание речного вокзала много лет находился в заброшенном состоянии, а зимой собственник решил снести объект.



