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    03:00, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Судно затонуло на севере Бангладеш - погибли 69 человек

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    ДАККА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - 69 человек погибли в результате затопления судна, произошедшего в воскресенье в округе Панчагарх на севере Бангладеш. Данную информацию в четверг подтвердила полиция страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

    Как сообщила «Синьхуа» местная полиция, на месте происшествия были извлечены 69 тел погибших, еще трое числятся пропавшими без вести.

    Начальник полиции округа Панчагарх Сираджул Худа ранее заявил, что судно, на борту которого находилось около 100 пассажиров, затонуло в воскресенье днем на реке Каратоя из-за переполненности.


    Теги:
    Бангладеш Мировые новости Происшествия для mail.ru
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