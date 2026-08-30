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    Судно с 267 пассажирами перевернулось в Средиземном море

    Пассажирское судно с 267 людьми на борту перевернулось в четырех милях от побережья северной части Кипра. В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Судно с 270 пассажирами перевернулось в Средиземном море
    Фото: Reuters

    Как сообщает телеканал TRT Haber, причины произошедшего пока неизвестны. В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция. Информации о возможных погибших не поступало.

    Известно, что инцидент произошел около 12:00 по местному времени. Судно катамаранного типа следовало из порта Гирне (Кирения) в город Ташуджу в турецкой провинции Мерсин.

    Министр транспорта страны Эрхан Арыклы сообщил в эфире TRT Haber, что к месту происшествия направлены катера береговой охраны. К поисково-спасательной операции также привлечены гражданские суда, находящиеся у побережья острова, и катера местных рыбаков.

    Ранее сообщалось, что после крушения судна у берегов Индии 22 человека пропали без вести.

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    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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