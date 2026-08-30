Судно с 267 пассажирами перевернулось в Средиземном море

Пассажирское судно с 267 людьми на борту перевернулось в четырех милях от побережья северной части Кипра. В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Как сообщает телеканал TRT Haber, причины произошедшего пока неизвестны. В районе происшествия проводится поисково-спасательная операция. Информации о возможных погибших не поступало.

Известно, что инцидент произошел около 12:00 по местному времени. Судно катамаранного типа следовало из порта Гирне (Кирения) в город Ташуджу в турецкой провинции Мерсин.

Министр транспорта страны Эрхан Арыклы сообщил в эфире TRT Haber, что к месту происшествия направлены катера береговой охраны. К поисково-спасательной операции также привлечены гражданские суда, находящиеся у побережья острова, и катера местных рыбаков.

Ранее сообщалось, что после крушения судна у берегов Индии 22 человека пропали без вести.