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Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

25 Января 2023, 07:45
Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ - У берегов южнокорейского острова Чеджу затонуло грузовое судно, на борту которого находилось 22 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

Судно затонуло в 148,2 км к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджу. На борту находилось 22 члена экипажа: 14 граждан КНР и 8 — Мьянмы. Двух членов экипажа удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

По информации местных властей, судно Jin Tian зарегистрировано в Гонконге, на нем перевозили древесину.


Фото береговой охраны Кореи





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