Судимые за вовлечение в проституцию числились тренерами по программе ArtSport

12 Декабря 2022, 20:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ходе проверки реализации программы АrtSport органами прокуратуры выявлено хищение 1,1 млрд тенге бюджетных денег. Фиктивно в кружки и секции были оформлены около шести тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, вообще никак не связанные с творчеством и спортом, но даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.

В других областях помещения кружков и секций не соответствовали элементарным санитарным нормам.

Принципиальной проблемой оказалось то, что Правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП «Атамекен», по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.

По выявленным фактам мошенничества, хищений, дачи взятки и получение взятки, выявленных по результатам проверок прокурорами начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды.

В условия Программы внесены изменения, количество ваучеров сокращено до одного (раньше можно было записать до двух детей), усилены санитарные требования, изменен нижний возрастной порог (например, если раньше вольная борьба начиналась с пяти лет, то теперь с 10 лет).

Ранее сообщалось, что миллионные хищения и фиктивные услуги выявили по программе Artsport в Алматы.