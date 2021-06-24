Судей Верховного суда избрали в Сенате
«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Нурбаева Германа Каримовича, Омиралиева Ербола Жумабаевича, Токмурзину Дану Айтмагамбетовну. В целях усиления судейского сообщества страны кадрами из корпоративного юридического сектора, представлены две кандидатуры Нурбаев Герман и Токмурзина Дана», - сказал председатель высшего судебного совета Денис Шипп.
По его словам, Герман Каримович имеет большой опыт юридической работы и является специалистом в сфере управления инвестиционными проектами, предпринимательского права, а также законодательства в сфере монополии и регулируемых рынков недропользования и энергоснабжения.
Дана Айтмагамбетовна - кандидат юридических наук, специалист в сфере налогового, таможенного, а также предпринимательского права.
Ербол Джумабаевич представитель государственного юридического сектора, общий юридический стаж – 25 лет, из них 15 лет на госслужбе, а также 10 лет опыта работы в национальных холдингах и квазигосударственных компаниях. Все представленные кандидаты пользуются большим авторитетом у юридической общественности страны, подготовлены к ответственной работе судьи Верховного суда.
Кандидатуры были поддержаны единогласно.