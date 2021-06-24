Судей Верховного суда избрали в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сенате избрали судей Верховного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Нурбаева Германа Каримовича, Омиралиева Ербола Жумабаевича, Токмурзину Дану Айтмагамбетовну. В целях усиления судейского сообщества страны кадрами из корпоративного юридического сектора, представлены две кандидатуры Нурбаев Герман и Токмурзина Дана», - сказал председатель высшего судебного совета Денис Шипп.

По его словам, Герман Каримович имеет большой опыт юридической работы и является специалистом в сфере управления инвестиционными проектами, предпринимательского права, а также законодательства в сфере монополии и регулируемых рынков недропользования и энергоснабжения.

Дана Айтмагамбетовна - кандидат юридических наук, специалист в сфере налогового, таможенного, а также предпринимательского права.

Ербол Джумабаевич представитель государственного юридического сектора, общий юридический стаж – 25 лет, из них 15 лет на госслужбе, а также 10 лет опыта работы в национальных холдингах и квазигосударственных компаниях. Все представленные кандидаты пользуются большим авторитетом у юридической общественности страны, подготовлены к ответственной работе судьи Верховного суда.

Кандидатуры были поддержаны единогласно.