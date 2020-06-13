Судебный процесс становится более современным – Мейрамбек Таймерденов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На протяжении ряда лет в Казахстане ведется большая работа по реформированию судебной системы. Важным шагом в этом направлении стал Закон «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек», 10 июня подписанный Президентом РК К.Токаевым. О том, что изменилось в гражданском процессе со вступлением в силу указанных поправок, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК Мейрамбек Таймерденов.

– Мейрамбек Таймерденович, какие результаты ожидаются от последних поправок, внесенных в Гражданский процессуальный кодекс?

– Прежде, чем говорить об изменениях в формате работы судов, хотел бы напомнить, что это уже третий по счету пакет поправок в ГПК.

В целом, модернизация судебной системы проводится в рамках Плана нации «100 шагов» и Программы «Рухани жангыру». Конкретные поручения были даны Первым Президентом-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в Послании 2018 года. Новый импульс развитию судебной реформы дало Послание Президента Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года. В последнем документе приоритетное значение придается улучшению качества судебных решений и вопросам анализа и единообразия судебной практики.

Итак, первый пакет поправок в ГПК, действующий с февраля 2019 года, усилил защиту прав собственности, роль арбитража, оптимизировал судебную нагрузку. Согласно статистике, эти изменения сократили число гражданских дел и материалов в судах на 26%.

Далее, со 2 апреля 2019 года действует Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности». Им в гражданский процесс введен электронный формат судопроизводства, предусмотрено дистанционное участие граждан посредством мобильных устройств. Второй блок поправок позволил обеспечить практически бесперебойное функционирование судов в условиях карантина. Число дел, рассмотренных с дистанционным участием сторон, сопоставимо с показателями докарантинного периода. Это означает полную готовность судов к электронному отправлению правосудия.

Главная цель третьего пакета – оптимизировать судебный процесс изнутри, тем самым сократить процессуальные издержки сторон. Важность последних поправок в том, что пересмотрены ключевые подходы к роли судьи, принципу состязательности процесса. Пересмотрены также консервативные правовые конструкции: совещательная комната и протокол судебного заседания. Также регламентируется использование в судебном процессе гаджетов. То есть, гражданское судопроизводство становится более современным, используется более рациональный подход к организации судебного процесса.

– Можно подробнее о роли судьи и рационализации судебного процесса?

– Основная цель этого закона – предоставить судье возможность более активно взаимодействовать со сторонами в процессе, в истребовании доказательств, обсуждении с ними обстоятельств дела, высказывании своего мнения о доводах сторон, обеспечивать мирное урегулирование спора. При этом, закон не возвращает нас к следственному процессу, речь идет лишь о корректировке некоторых полномочий судьи. Теперь судья сможет высказывать свою правовую позицию по обстоятельствам дела, проверить по своей инициативе доводы сторон, при необходимости истребовать доказательства. Это соответствует передовой международной практике, где ключевой задачей, стоящей перед правосудием, является вынесение справедливого и законного судебного решения.

– Какие еще новшества содержатся в принятом Законе?

– Важное новшество – урегулирование споров без судебного разбирательства. По инициативе депутатов, в ходе рассмотрения законопроекта срок принятия иска был продлен до 10 дней в случае, если стороны согласны на проведение медиации. Применение медиации на стадии принятия иска было апробировано в ходе пилотного проекта в течение последних 2 лет. Такая практика использовалась и в советские времена, когда судьи решали вопрос о принятии иска непосредственно в присутствии сторон. Часто стороны, после обсуждения с судьей, вообще отказывались от судебного разбирательства, особенно по семейно-брачным спорам.

Нужно отметить, что 10 дней будут применяться только в случае, когда обе стороны согласны на медиацию. Если соглашение об урегулировании спора достигнуто, судья примет иск и рассмотрит вопрос об утверждении соглашения. Если стороны не приходят к соглашению, то решается вопрос о замене судьи, чтобы обеспечить объективность дальнейшего производства по делу. Сбор, исследование и оценка доказательств для вынесения решения будут проводиться уже другим судьей, в ходе подготовки и судебного разбирательства.

Еще есть отдельный блок вопросов цифровизации судебного процесса. Мы сейчас, подобно самым передовым судам мира, стоим на пороге создания виртуального правосудия, наряду с передовыми судами Дубая, Ханчжоу. Для этого требуется соответствующее законодательное обеспечение. Поправки должны обеспечить полный переход на электронное упрощенное производство. В случаях, когда есть возможность разрешить вопрос в электронном формате, дублирование в бумажном формате должно быть исключено. Польза цифровизации судов очевидна, у нас уже нет очередей в канцеляриях судов, можно без проблем получить судебное извещение, граждане могут участвовать в процессе и получать судебные акты, оставаясь у себя дома.

Кроме того, теперь участники процесса смогут использовать собственные технические средства, что раньше вызывало споры.

– А почему участникам процесса будут выдаваться не видеозаписи с заседаний суда, а только аудиозаписи?

– Такой порядок направлен на защиту прав участников процесса, в том числе их права на изображение. Сейчас при выдаче видеозаписей стороны предупреждаются в суде, что записи могут использоваться только для реализации процессуальных прав. Тем не менее, в Интернете публикуется множество видеозаписей с судебных процессов. Хотя это записи с открытых процессов, нельзя забывать о том, что часть 5 статьи 19 ГПК запрещает присутствие в зале судебного заседания граждан моложе шестнадцати лет, если они не являются лицами, участвующими в деле, или свидетелями. Кроме того, не каждый участник процесса, даже открытого, согласен, чтобы видеозапись с его изображением попадала в Интернет.

– Спасибо за беседу.