Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Судебный процесс по начислениям за теплопотери завершился в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
2 Июля 2022, 12:36
Судебный процесс по начислениям за теплопотери завершился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области судебная коллегия по гражданским делам поставила точку в деле по начислению за тепловые потери потребителям. Исковые требования департамента по регулированию естественных монополий о признании недействительными расчетов потерь тепловой энергии, прекращении начислений и перерасчете населению Петропавловска, удовлетворили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по регулированию естественных монополий, апелляционную жалобу подали с целью признать недействительными условия договоров на снабжение тепловой энергией, заключенных с ТОО «Севказэнергосбыт», в которых предусмотрена обязанность потребителей оплачивать тепловые потери.

В апреле суд отказал департаменту в этом требовании.

В конце июня судебная коллегия решение суда первой инстанции оставила без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Ранее мы сообщали о том, что суд признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению начислений за тепловые потери по сетям, находящихся на балансе потребителей, и обязал прекратить начисления, произвести перерасчет за период 2020-2021 годы. Судебный процесс длился с декабря прошлого года.


Северо-Казахстанская область   Суды   Другие государственные органы   Судебный процесс   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области