Судебный процесс по начислениям за теплопотери завершился в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области судебная коллегия по гражданским делам поставила точку в деле по начислению за тепловые потери потребителям. Исковые требования департамента по регулированию естественных монополий о признании недействительными расчетов потерь тепловой энергии, прекращении начислений и перерасчете населению Петропавловска, удовлетворили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента по регулированию естественных монополий, апелляционную жалобу подали с целью признать недействительными условия договоров на снабжение тепловой энергией, заключенных с ТОО «Севказэнергосбыт», в которых предусмотрена обязанность потребителей оплачивать тепловые потери.

В апреле суд отказал департаменту в этом требовании.

В конце июня судебная коллегия решение суда первой инстанции оставила без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Ранее мы сообщали о том, что суд признал незаконными действия ТОО «Севказэнергосбыт» по произведению начислений за тепловые потери по сетям, находящихся на балансе потребителей, и обязал прекратить начисления, произвести перерасчет за период 2020-2021 годы. Судебный процесс длился с декабря прошлого года.