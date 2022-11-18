Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане

18 Ноября 2022, 20:10

18 Ноября 2022, 20:10

Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане начался судебный процесс над бывшим председателем Комитета национальной безопасности РК Каримом Масимовым. Информацию подтвердили в пресс-службе столичного суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конце октября Комитет национальной безопасности РК подтвердил информацию о продлении срока нахождения под стражей Кариму Масимову. 6 января этого года Указом Главы государства Карима Масимова освободили от должности председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В КНБ начали расследование по факту государственной измены.

В июле Комитет национальной безопасности РК проинформировал о продолжении расследования уголовного дела в отношении Масимова К.К., Садыкулова А.Т., Ергожина Д.Е. и других по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст.175 ч.1, 179 ч.3, 218 ч.3 п.3, 362 ч.4 п.3, 366 ч.4 УК.