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Судебный процесс над экс-первым замакима области завершился в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Апреля 2022, 12:27
Судебный процесс над экс-первым замакима области завершился в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершился судебный процесс по делу бывшего первого заместителя акима области Нурлана Таубаева и экс-руководителя областного управления строительства Тимура Басарова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Н. Таубаев и Т. Басаров обвиняются в коррупции и получении взятки в крупном размере - 182 млн тенге от строительной компании, выигравшей тендер компании «Тенгизшевройл» на строительство в городе Кульсары инфекционной модульной больницы. По версии следствия, подсудимые пытались получить 7% от 5,9 млрд тенге за покровительство и помощь при сдаче объекта. По версии Н. Таубаева полученные средства он планировал потратить на закупку аппаратов ИВЛ.

Н. Таубаев и Т. Басаров обвиняются по части 3 статьи 24, части 4 статьи 366 УК РК «Покушение на получение взятки в особо крупном размере».

В своем последнем выступлении представитель обвинения прокурор Нуржан Жангереев заявил, что все доказательства преступления отражены в обвинительном акте.

Запросив для Н. Таубаева максимальное наказание – 11 лет лишения свободы, Т. Басарову - 8 лет и 5 месяцев лишения свободы.

Приговор суда будет оглашен в ближайшие дни.


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